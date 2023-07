Vier Baureihen hat der Hersteller im Programm, mit jeweils verschiedenen Ausführungen – vom gediegenen „Diamant“ bis zum Einsteiger-Modell „Apero“, das es erst seit ein paar Monaten gibt. Allen gemeinsam ist der Aufbau: Alublech als Außenhaut, darunter Holz, „wie beim Fachwerkhaus“, Isolierung und als Abschluss eine Sperrholzplatte mit Dekorfolie fürs Innere des Caravans.

Für Wintercamping sind Heizschlangen im Boden

Weil Wintercamping im Kommen ist, gibt es die „Norway Edition“ mit Fußbodentemperierung: Unter den Bodenplatten sind Heizschlangen verlegt.

Erkennungszeichen aller Fahrzeuge aus Mertingen ist das spezielle Heck mit den langen, schmalen Leuchten. Berchtenbreiter: „Kenner sehen gleich von hinten: Das ist ein Fendt!“

Die App wirft vom Strand aus die Klimaanlage an

Über die Jahre kam einiges an Technik hinzu, etwa WLAN im Wohnwagen mit dem Modul „Stream and Surf“. „Damit ist man unabhängig vom Netz auf dem Campingplatz.“ Mit dem WLAN-Verstärker kann man im Caravan daddeln und gleichzeitig Filme streamen in 4K-Qualität. Auch eine App hat das Unternehmen entwickeln lassen. Damit steuern die Camper zum Beispiel das Licht oder schalten vom Strand aus über Bluetooth im Nahbereich schon mal die Klimaanlage an.

Bald kommt ein neuer Ausbildungsberuf

Immer mehr Gimmicks, immer mehr Caravans, da braucht es auch viel Fachkräfte-Nachwuchs. Doch der fehlt, wie in so vielen Branchen. Ändern soll das ab Herbst ein neuer Ausbildungsberuf, der Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker mit Fachrichtung „Caravan- und Reisemobiltechnik“. Das Unternehmen Fendt-Caravan ist dabei und will ab dem Ausbildungsjahr 2024 die ersten Azubis dieses neuen Zweigs bei sich in Mertingen am Start haben.