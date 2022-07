Stuttgart. Campen? Na ja … ist nicht jedermanns Ding. Draußen-Feeling gern, aber auf allen Vieren durchs stickige Zelt kriechen, bei Regen im Matsch um den Campingkocher sitzen und sich nachts auf der unbequemen Luftmatratze in den Schlaf wälzen? Nein, danke! Lieber aufrecht stehen, im Trockenen sitzen und in einem richtigen Bett liegen – aber bitte nicht im Hotelbunker. Also Freiluft mit einem Hauch von Luxus? Geht alles! Nämlich mit Glamping: im geräumigen Safari-Zelt, im Baum-Penthouse oder im gemütlichen Zirkuswagen.

Zelthütten auf dem Schwarzwald-Bauernhof oder am Main

Voll eingerichtete Zelte können beispielsweise auf dem Hilserhof in Triberg gebucht werden. Die urigen Zelthütten haben einen Holzofen und eine Toilette, in der Premium-Variante auch eine Dusche. Auf dem historischen Bauernhof tummeln sich Kühe, Kälber, Schweine, Pferde, Ponys, Ziegen, Kaninchen, Hühner, Katzen und der Hund Jack. Die Eier fürs Frühstück kann man morgens selbst sammeln – frischer geht’s nicht! Eher chic als rustikal sind die Nature Lodges von Azur Camping in Wertheim am Main: Das Bad hat sogar eine Raindance-Dusche. Auf dem Gelände gibt es viele Sportmöglichkeiten, in Wertheim lockt das Shopping-Paradies Wertheim Village.

Das Frühstück wird an ein Seil gehängt und hochgezogen

Im Baumhaushotel Baumpalast Rosenberg bei Ellwangen kommt das Frühstück auf Bestellung in einem Korb. Der wird an einem Seil hochgezogen zum lauschigen Feriendomizil zwischen Baumwipfeln. Die Baumhäuser sind mit Balkon, Heizung und Komposttoilette ausgestattet. Viel Platz bieten die Baumhäuser auf dem Schwarzwälder Hof in Seelbach. Sie haben eine Wohn- und eine Schlafetage, eine Küchenecke mit Geschirrspüler, ein Bad und zwei Balkone.