„Auch in Zeiten hoher Volatilität setzen wir alles daran, die Qualität unserer Produkte und unsere Leistungsfähigkeit in der gesamten Lieferkette immer weiter zu verbessern. Da lassen wir kein Stück nach!“ Das versichert Ingo Schimmelpfennig, Geschäftsführer P&G Product Supply DACH, mit Blick auf das unternehmerische Risiko durch starke Schwankungen von Rohstoffpreisen und Märkten. „Die Basis dazu sind kraftvolle Investitionen in unsere Standorte in Deutschland. Damit bieten wir attraktive Perspektiven für die Beschäftigten und junge Talente.“

In Crailsheim produziert das Unternehmen Hygieneartikel (Always) sowie Reinigungsprodukte (Swiffer). Im nächsten Schritt wird die Produktionskapazität erweitert, die Eröffnung ist für den Herbst geplant. Durch diese – rund 130 Millionen Euro schweren – Projekte entstehen mehr als 60 neue Arbeitsplätze. „Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um die Zukunft der Industrie in Deutschland sind die Weichenstellungen von P&G in Crailsheim ein sehr wichtiges Signal“, betont der Crailsheimer Oberbürgermeister Christoph Grimmer.