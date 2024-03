Herr Sucher, könnte die Politik da helfen?

Sucher: Es müssen wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen geschaffen werden. Genehmigungen müssen schnell erteilt und überflüssige bürokratische Regeln gestrichen werden.

Krauth: Wir brauchen eine Wirtschaftspolitik, die den Unternehmen Luft zum Atmen lässt, Raum zum Handeln gibt. Die Politik soll nicht alles regeln – sondern: Weniger Regeln sind besser.

Was tut die Branche selbst gegen die Krise?

Krauth: Wir arbeiten in den Betrieben hart daran, so gut wie möglich durch die schwierigen Zeiten zu kommen. Dazu gehört auch, dass wir einen krisengerechten Tarifabschluss anstreben. Und: In unserer Branche gibt es für die Beschäftigten keinen Reallohnverlust, sondern sie haben erst im Januar eine Entgelterhöhung und eine Einmalzahlung bekommen. Dagegen wird ein Viertel unserer Unternehmen sinkende Erträge haben oder Verluste machen. Wichtig ist, dass der Tarifabschluss dieses Jahr die Krise berücksichtigt und für alle Unternehmen, egal ob sie groß oder klein sind, tragbar ist.