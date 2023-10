Ein glatter Start in die Arbeitswelt nach der Schulzeit – er gelingt nicht allen jungen Menschen. Das Berufsbildungszentrum der Industrie (BZI) in Remscheid eröffnet ihnen mit dem Ausbildungsvorbereitungsjahr (AVJ) dennoch die Chance auf eine geeignete Berufsausbildung. Und der Arbeitgeber-Verband von Remscheid und Umgebung ermöglicht dies – mit guten Kontakten in die Unternehmen der Region sowie mit hohen finanziellen Mitteln.

„Den Vorteil haben beide Seiten“, betont Christian Klauder, Geschäftsführer des Arbeitgeber-Verbandes von Remscheid und Umgebung. „Die jungen Leute können ihren Weg machen – und die Betriebe kommen so an Nachwuchskräfte, die motiviert sind und sich im BZI bereits bewiesen haben.“

Gelungener Wiedereinstieg nach Ausbildungsabbruch

„Das passt perfekt“, freut sich Giovanni Pio Franciosi. Der 19-Jährige meint damit ein Werkstück aus Metall, das er gerade per CNC-Fräsmaschine in Form gebracht hat. Er könnte aber genauso gut auf seinen Lebensabschnitt anspielen, der im Sommer 2022 begann: Da startete er sein Ausbildungsvorbereitungsjahr im BZI. „Eine kaufmännische Ausbildung, die ich nach dem Fachabitur zunächst machen wollte, war doch nicht mein Ding“, stellt der heute 19-Jährige fest. „Ganz anders ist es hier: Köpfchen und Hände sind gefordert, man lernt, mit moderner Technik umzugehen. Das macht Riesenspaß“, sagt er. Mittlerweile geht Franciosi sein nächstes Ziel an: Er will Zerspanungsmechaniker werden.

„Die Übernahmequote liegt durchweg bei 100 Prozent“

„Tatsächlich schaffen alle, die am AVJ teilnehmen, die fällige Abschlussprüfung – und finden schnell einen gewerblich-technischen Ausbildungsplatz“, freut sich Verbandsgeschäftsführer Klauder. „Auch die Übernahmequote liegt jedes Jahr durchweg bei 100 Prozent.“ Womit das Ausbildungsvorbereitungsjahr eines seiner Kernanliegen voll erfüllt hat: Jugendlichen, die nach der Schulzeit nicht auf Anhieb den Sprung in eine Berufsausbildung hinbekommen haben, genau ebendiesen Schritt zu ermöglichen.