Der Konzern setzt auf das Miteinander verschiedener Kulturen

Gidergi ist weltweit erfahren. Nach dem Studium begann seine Karriere zunächst in der Heimat, im Reifenwerk von Goodyear-Dunlop in Izmet nahe Istanbul. „Für mich als junger Chemieingenieur war es das große Los, denn die Reifen-Industrie hat in der Türkei einen hohen Stellenwert.“

Zunächst arbeitete er im Labor, später in der Produktion und in der Qualitätssicherung. Schließlich konnte der ehrgeizige und wissbegierige junge Mann Führungsaufgaben übernehmen.

Das gelang ihm so gut, dass Gidergi zunächst vier Jahre in China und dann drei Jahre in Indonesien Reifenfabriken von Goodyear-Dunlop leitete. Und nun steht er seit 18 Monaten an der Spitze des Werks am Standort Riesa.

Diese Mobilität, das Nutzen internationaler Erfahrung, ist nichts Ungewöhnliches im Konzern, in dem man für den Erfolg auf internationalen Austausch, das Miteinander verschiedener Kulturen, setzt und damit beste Erfahrungen macht.

Gespräche, Reporting, Meetings bestimmen Alltag

Welche Aufgaben hat ein Werkleiter? „Um die Fertigung kümmert sich der Produktionsleiter“, berichtet Gidergi beim Werkbesuch von aktiv. „Mein Part ist einerseits die Sicherheit, denn nur wenn die Beschäftigten in einem sicheren Umfeld arbeiten, macht der Job Spaß, stimmen Qualität und Quantität.“

Andererseits machen Gespräche, Reporting, Planungen und Meetings einen großen Teil von Gidergis Arbeit aus. Es geht um Koordination und Abstimmung zwischen den Standorten, Regionen und der Konzernmutter, ums „Immer-besser-Werden“.

Erfolg beginnt damit, zuhören zu können

Was wird wo in welcher Anzahl hergestellt, in welchem Werk überführt man neu entwickelte Reifen zuerst in die Produktion, an welchen Themen muss die Forschung arbeiten? „Und nicht zuletzt lernen wir voneinander, tauschen uns aus, welche Maßnahmen sich anderswo bewährt haben.“

Aykut Gidergi fühlt sich bereits wohl in der „bezaubernden“ Stadt Dresden, wo er mit seiner Ehefrau wohnt. Ebenso an seinem Arbeitsort Riesa. „Man muss zuhören, die Gepflogenheiten vor Ort kennen“, erläutert der Werkleiter seine Erfolgsformel, „erst dann ist man integriert, kann die eigenen Erfahrungen einbringen und so etwas Positives bewirken."

Ausländer packen an

Zugewanderte stärken den deutschen Arbeitsmarkt.