Im Rahmen von Modellprojekten hat man in Berlin und Nordrhein-Westfalen bereits ausgetestet, wie sich Games im Unterricht der Jahrgangsstufe acht einsetzen lassen. „Die Rückmeldungen sowohl von den Kindern als auch von den Lehrkräften sind immer durchweg positiv“, berichtet König. Ihr Institut hat die Lehrinhalte für die Testläufe entwickelt.

Zum Einsatz kommen dabei bevorzugt ganz normale Titel. „Das beliebte Rennspiel Mario Kart eignet sich prima für Mathematik, weil es sämtliche statistische Darstellungsformen abdeckt“, so König zu aktiv. Weiteres Beispiel: Der Abenteuer-Klassiker „Assassin’s Creed“ macht mit seiner opulenten Grafik Schülern das antike Rom oder das alte Ägypten viel erfahrbarer als ein öder Text im Geschichtsbuch. Oder Minecraft, mit 200 Millionen Kopien meistverkauftes Spiel der Welt, mit dem sich nachhaltige Städte im Erdkundeunterricht bauen lassen. Von Musik über Ethik, Gemeinschaftskunde, Fremdsprachen bis Physik – kaum ein Fach, in dem nicht auch spielerisch Wissen und Kompetenzen vermittelt werden könnten.

Zocken als zukunftsorientierte Kompetenz-Vermittlung

Großer Pluspunkt der digitalen Games ist ihre Interaktivität: „Sie reagieren direkt auf das, was ich als Spieler tue“, so König. „Man schlüpft in andere Rollen, lernt, mit eigenen Ideen Probleme zu lösen, mit denen man im Spiel konfrontiert wird.“ Natürlich müssten an die Spiele dieselben didaktischen Maßstäbe angelegt werden wie an jedes andere Lehrmedium auch. König: „Dann aber sind sie eine gute Variante, wichtige zukunftsorientierte Kompetenzen wie Erfahrungsbasierung und Problemlösungsorientierung zu vermitteln.“ Den Schülern wird’s ganz sicher gefallen ...