In einen öffentlichen Bus steigen? Das wollen viele zurzeit lieber nicht. Dabei gibt es auch für Linien- und Reisebusse tragfähige Hygienekonzepte. „Mit unseren Clean-Air-Lösungen für Busklimaanlagen tragen wir definitiv dazu bei“, sagt Murilo Araujo, Teamleiter Service & Parts in der Business Unit Bus & Coach bei Eberspächer.

Die Technik zur Sterilisation der Luft ist in Kliniken schon länger Standard

Die Spezialisten für Abgastechnik, Fahrzeugelektronik und Klimatisierung haben dafür drei Lösungen parat: zum einen Partikelfilter und elektronische Luftreiniger. Die fangen selbst winzigste Wassertröpfchen ab, die nur wenige zehntausendstel Millimeter klein sind. Zum anderen UV-C-LED-Module, die Viren unschädlich machen. Diese Methode zur Sterilisation der Luft ist in Kliniken schon länger Standard. „Wir haben uns die Technik von Krankenhäusern abgeschaut und speziell auf den Einsatz in Bussen zugeschnitten“, erklärt Rainer Kolodzie, Director Sales & Marketing der Business Unit Bus & Coach.

Entwickelt wird in Renningen, im Kompetenzzentrum für Busklimasysteme. An 80 Standorten weltweit ist das Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen präsent. Die Wurzeln dieses Global Players liegen in einem Handwerksbetrieb, der vor über 150 Jahren gegründet wurde. Von heute rund 10.000 Mitarbeitern sind knapp die Hälfte in Deutschland beschäftigt. Die Business Unit Bus & Coach setzt über 50 Prozent ihrer Produkte außerhalb der EU ab.