Billerbeck. Dietmar Dirks hat als Firmenchef jede Menge auf dem Schreibtisch. Trotzdem telefoniert auch noch häufig mit einem Armenier, der in Russland lebt. „Er arbeitet dort als Textiltechniker“, sagt der Geschäftsführer und Gesellschafter von Strumpf Dirks in Billerbeck. Wegen der aktuellen Lage wolle der 26-Jährige Russland verlassen. Seit Monaten bemüht sich Dirks um seine Einwanderung, reicht Unterlagen bei deutschen Behörden ein. „Ich habe Videos, die zeigen, wie er an den neuesten Maschinen arbeitet“, sagt Dirks. Trotzdem ist die Einwanderung des Armeniers noch nicht bewilligt.

Und er ist nicht die erste ausländische Fachkraft, um die sich der Chef persönlich bemüht. Von seinen 32 Mitarbeitern sind 14 aus dem Ausland nach Billerbeck gekommen. Der Erste war 2015 ein Textiltechniker aus Serbien, der sich per Mail beworben hatte. Dirks half ihm bei der Einwanderung, kümmerte sich um Wohnung und Weiterbildung. Ein Jahr später holte der Mann seine Familie nach. „Seine Frau arbeitet heute bei uns in der Näherei“, sagt der Unternehmer. „Ohne Fachkräfte aus Ost- und Südosteuropa würde es unseren Betrieb heute nicht mehr geben.“ So wie Strumpf Dirks suchen viele Betriebe nach Fachleuten für die Produktion. Die ganze Textilbranche hat Probleme, Maschinenführer und Produktveredler zu finden. Auch, weil der Nachwuchs knapp ist: Gab es 2010 in Deutschland rund 720 Azubis in Textiltechnik und Produktion, waren es 2020 weniger als 400.

„Ohne Fachkräfte aus Ost- und Südosteuropa würde es unseren Betrieb heute nicht mehr geben.” Dietmar Dirks, Unternehmer

Auch Hirsch Natur aus Laer greift deshalb in der Produktion auf ausländische Fachkräfte zurück. In der Strickerei des 36-Mann-Betriebs arbeiten schon acht Kollegen, die wegen des Jobs eingewandert sind. „Viele Textilwerke wurden in den letzten Jahrzehnten ins Ausland verlegt. Deshalb findet man dort jetzt das gut qualifizierte Personal, das uns in Deutschland fehlt“, sagt Geschäftsführerin Sabine Brüggemann.