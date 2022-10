Was heißt das für die Menschen?

Dass zahlreiche Arbeitsplätze akut bedroht sind. Das ist umso bitterer, weil sich viele unserer Unternehmen in den vergangenen Jahren einen exzellenten Ruf bei Spezialtextilien und bei technischen Textilien erworben haben. Bei technischen Textilien waren wir zuletzt Weltmarktführer. Die textile Forschung und die Unternehmen haben unglaublich viel in textile Innovationen und neue Anwendungen investiert. Das steht jetzt alles auf dem Spiel.

Welche Hilfen wünschen sich denn die Unternehmen?

Ach, wissen Sie, die Unternehmen sind es eigentlich leid, nach Unterstützung zu rufen. Sie wollen einfach nur wettbewerbsfähige Energiepreise, um noch in Deutschland produzieren zu können.

„Uns droht eine industrielle Kernschmelze, die uns die Zukunft kostet.“ Uwe Mazura, textil+mpde

Da könnte doch die geplante Gaspreisbremse helfen?

Was die Bundesregierung mit der Gaspreisbremse plant, kommt reichlich spät, und es gibt noch viele offene Fragen: Was machen wir mit den Strompreisen, wie halten wir auf Dauer die höchste Inflation seit 70 Jahren aus? Und was, wenn wir doch noch in eine Gasmangellage in diesem Winter kommen?

Haben Sie selbst Antworten auf diese offenen Fragen?

Alles muss jetzt ans Netz – und zwar ohne ideologische Scheuklappen und parteipolitisches Gezänk. Wenn wir noch Atomkraftwerke haben, die sicher laufen, müssen sie erst mal weiterlaufen. Alle Kohlekraftwerke müssen ans Netz, alle Gasquellen. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien muss geklotzt und nicht gekleckert werden. Wir haben keine Zeit mehr! Uns droht eine industrielle Kernschmelze, die uns die Zukunft kostet.

Energiekrise: Stimmen aus den Betrieben