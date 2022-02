Um Fehler oder Verbesserungspotenziale zu finden, braucht Erfurt gelegentlich auch ein wenig Hartnäckigkeit und Ausdauer. Ein Hang zum Perfektionismus ist auch von Vorteil. „Manchmal besteht mein Job schon ein wenig aus kleinteiliger Detektivarbeit“, sagt der Messtechniker. „Aber das macht meine Arbeit letztlich nur interessanter.“

Erfurt sieht sich und seine Abteilung als Dienstleister innerhalb des Unternehmens. Dabei kommt er immer wieder mit den unterschiedlichsten Aufgaben und verschiedenen Stellen in Berührung.

So prüft er etwa nicht nur Netzsch-Bauteile, sondern inspiziert auch Vorprodukte von Zulieferern – vor allem im Rahmen der sogenannten Bemusterung, wenn Komponenten noch vor der Serienreife stehen. „Vereinfacht gesagt muss ich in diesem Verfahren schauen, ob Hersteller in der Lage sein werden, die von uns geforderte Qualität in Zukunft zu liefern“, erklärt Erfurt.

Sehr viel Austausch mit den zahlreichen Kollegen, nur wenig einsame Arbeit im Testlabor

Der Messtechniker mag seine Verantwortung – und schätzt darüber hinaus auch die Vielseitigkeit seiner Aufgaben. Hinzu kommt eine starke Vernetzung im Unternehmen. Denn Erfurt werkelt nicht in irgendeinem abgelegenen Testlabor einsam vor sich hin, sondern steht im engen Austausch mit vielen verschiedenen Kollegen aus zahlreichen Abteilungen.

Vor dem Beginn der Corona-Pandemie wurde ihm das immer wieder in der Mittagspause bewusst: „Wenn ich bei uns am Standort in die Kantine gehe, sehe ich einfach sehr viele bekannte Gesichter.“