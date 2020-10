Ulm. Matt und dunkelgrau sind sie – die Kanister, in denen der Ulmer Boden-Spezialist Uzin Utz seine Produkte verkauft. Noch vor Kurzem schimmerten sie in feinem Silber. Das ist vorbei: „Wir benutzen jetzt nur noch 100 Prozent recyceltes Altplastik“, sagt Eva-Maria Kunz, Spezialistin für Nachhaltigkeit. Bis Ende des Jahres sollen 500 Tonnen recycelte Verpackungsmaterialien verwendet werden. Das macht das Familienunternehmen zu einem Pionier in der Branche.

Nachhaltiges Denken hat hier schon Tradition

Raffiniert ist auch eine andere firmeneigene Verpackung: Sie besteht aus einem Kunststoff-Innenbeutel sowie einem Umkarton aus Altpapier – das spart Müll auf der Baustelle.

Mit viel Dynamik treiben die Chefs solche Ideen voran. „Das Recycling von Kunststoffen leistet einen bedeutenden Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz und ist Teil unserer konsequenten Nachhaltigkeitspolitik“, erklärt Vorstandsmitglied Julian Utz, der die Forschung und Entwicklung des Unternehmens leitet. Solches Denken hat hier Tradition: Schon in den 1990er Jahren stellte Utz senior den Betrieb auf wohngesunde Klebstoffe um, seit 2011 sind Lösemittel komplett aus dem Sortiment verbannt. Expertin Kunz betont denn auch: „Wir haben keine Unternehmensstrategie mit ein bisserl Nachhaltigkeit, sondern wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie!“