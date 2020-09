Wuppertal. Kapseln sausen mit Flugzeuggeschwindigkeit durch eine Vakuumröhre – eine Art Rohrpost für Menschen. Mit dem Hyperloop würde eine Reise von 1.000 Kilometern rund eine Stunde dauern. Um diese fantastische Idee zu realisieren, veranstaltet Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX jedes Jahr einen internationalen Wettbewerb. Ein studentisches Team aus Delft gewann 2018 den zweiten Platz. Unter anderem dank Stützrollen aus Gesadur, die seine Kapsel im Tunnel beim hohen Tempo stabil hielten.

Kunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen

Das Material ist ein Kunststoff (Duroplast), der extrem hohem Druck standhält. Das Wuppertaler Familienunternehmen Sachsenröder (67 Mitarbeiter), Spezialist mit langer Tradition für Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen, hat die Spezialrezeptur in den 1970er Jahren entwickelt. Gesadur besteht zu 60 Prozent aus Naturfasern, die für die Textil-Industrie ungeeignet sind. Die kurzen Fasern vermischt man mit Spezialharz, macht die Rohmasse in einer Presse mithilfe eines Wärmetauschers weich und presst sie in Form. „Die hohe Temperatur und der Druck verdichten das Material so, dass es keine Hohlräume mehr gibt“, erklärt Forschungsleiter Ahmed Rabhi.