Ein zweites Problem: Material ist teuer oder fehlt. Der Preis für Holz, Stahl und anderes Material ist deutlich gestiegen. Folge: Bauvorhaben werden gestoppt oder pausieren. Das zeigen aktuelle Zahlen vom Statistischen Bundesamt. 2021 gab es einen „Überhang“ von rund 850.000 genehmigten, aber noch nicht fertiggestellten Wohnungen – das waren 67.000 mehr als 2020.

293.393 Wohnungen wurden im Jahr 2021 fertiggestellt. Quelle: Statistisches Bundesamt

Zudem fehlt es im innerstädtischen Raum schlichtweg an Bauland. Eine sinnvolle Lösung könnten Dachaufbauten bei bestehenden Häusern sein, die noch ein oder zwei Etagen zusätzlich ermöglichen. Und man sollte darüber nachdenken, größere Wohnungen zu teilen, schlägt Voigtländer vor. „Denn der Bedarf an kleinen Wohnungen ist in den Städten besonders hoch.“

Während sich in den Ballungsräumen also zu wenig tut, wird in anderen Landesteilen mehr gebaut, als nachgefragt wird. Etwa in den ostdeutschen Flächenstaaten oder im Saarland. Das sieht der Experte mit Sorge: „Anstatt auf die bloße Anzahl neuer Wohnungen zu schauen, sollten wir darauf achten, dass Wohnraum vor allen dort gebaut wird, wo er fehlt.“

