Nachhaltigkeit wird zum Treiber von Innovation

Gerade jetzt zeichne sich eine enge Verbindung zwischen Kunden und Lieferanten ab. „In diesen schwierigen Zeiten sind verlässliche Partnerschaften ganz entscheidend.“ Er ist sicher: „Langfristig wird sich dies wieder normalisieren.“ Witt war bereits an verschiedenen Standorten des Armacell-Konzerns tätig. Und er beobachtet die weltweite Entwicklung: „Wir sind in Deutschland bestens aufgestellt.“ Die Nachfrage nach Wohnraum sei ungebrochen. Damit einher geht der Bedarf an Dämmstoffen, damit im Winter weniger geheizt werden muss.

Nachhaltigkeit wird aus Sicht von Malte Witt zum Treiber für Industrie und Handwerk. „Klimawandel und knapper werdende Ressourcen zwingen uns dazu, nachhaltig zu bauen. Der Schlüssel ist Dämmung.“ Ökologie und Ökonomie gehören für ihn zusammen.