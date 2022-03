Und das dickste Seil misst 6 Zentimeter – es ist für Hafenkräne gedacht und trägt 250 Tonnen. „Daran können Sie eine Ölplattform anbinden“, sagt Stefanowski. Das Unternehmen produziert Seile für Kräne, die Schifffahrt und Windparks auf See. Auch Artikel für die Forstwirtschaft, Fitnessgeräte und Steinsägen sind im Programm und schwarze Seile für den Einsatz auf Theaterbühnen und in der Architektur. Natürlich gehören auch die Automobil- sowie die Fahrrad-Industrie zu den Abnehmern.

Förderseil für die Zugspitzbahn kurzfristig geliefert

Häfen in aller Welt kaufen im Osnabrücker Land genauso ein wie zum Beispiel Seilbahnbetreiber in den Alpen. Ein erfolgreiches Familienunternehmen also. Knapp 200 Mitarbeiter sind am Stammsitz Bad Iburg und in Allstedt in Sachsen-Anhalt beschäftigt. Sie ziehen Draht und veredeln ihn zu Seilen. Ständig tüfteln die Ingenieure bei Vornbäumen an neuen Anwendungen.

Zwei Drittel der Umsätze kommen aus dem Export. In Deutschland arbeitet Vornbäumen in einer kleinen Nische. Eine der Stärken von Vornbäumen ist der eigene Maschinenbau, der vor allem Sonderanfertigungen für Spezialprodukte herstellt. Erst kürzlich hat das Unternehmen eine neue Halle in Betrieb genommen - rund 2.600 Quadratmeter groß, um jederzeit schnell auf dringende Kundenanforderungen reagieren zu können.

Firmenchef Stefanowski nennt als Beispiel die Zugspitzbahn. Ein Förderseil musste an der Seilbahn getauscht werden. Vornbäumen konnte sehr schnell helfen. Auch darüber berichtet Personalleiterin Katharina Niehoff gern in Gesprächen mit Bewerbern.