Schiffsbrandbekämpfung als Königsdisziplin

Außerdem könne man nur Feuerwehrkraft werden, wenn man einen abgeschlossenen Beruf vorweisen kann – vorzugsweise im handwerklich-technischen Bereich. Zudem werden bei der Aufnahmeprüfung Höhentauglichkeit, körperliche Fitness und Allgemeinwissen getestet.

Ein echtes Alleinstellungsmerkmal der neuen Werkfeuerwehrschule in Papenburg stellt das Thema der Schiffsbrandbekämpfung dar. „Sie ist die Königsklasse der Feuerwehrausbildung und unsere Spezialdisziplin“, sagt Keipp. Weil es so viele verschiedene Schiffstypen mit unterschiedlichen Aufbauten gibt und der Einsatz auf dem Wasser in der Regel ungewohntes Terrain darstellt, stellen Schiffsbrände für klassische Feuerwehren seltene und sehr schwierige Situationen dar.

Schwierige Bedingungen auf Schiffen

„Die Einsatzkräfte müssen sich oft mitsamt Ausrüstung und schweren Schläuchen durch mehrere Decks und beengte Räume bis tief ins Innere des Schiffs vorkämpfen. Und dabei dürfen sie nie in Panik geraten“, erläutert der Schulleiter. Auf Schiffen sind trotz hoher Brandschutzvorschriften auch brennbare Materialien wie Kunststoff verbaut. Sie können Feuer fangen und Atemgifte freisetzen.

Weitere Besonderheiten bei Schiffsbränden: Die Stahlwände der Schiffe können sich so stark aufheizen, dass sich das Feuer allein durch die Wärmeleitung ausdehnen kann. Die Wände haben also keine brandhemmende Wirkung, sondern im Gegenteil: Der heiße Stahl kann in anderen Bereichen entflammbare Materialien entzünden.

Regelmäßige Fortbildungen

Außerdem entsteht durch die langen Korridore, die vielen Treppenhäuser und Lüftungsschächte oft ein starker Kamineffekt, der zur raschen Ausbreitung von Feuer und Rauch beitragen kann – zumindest dann, wenn die Türen nicht ordnungsgemäß geschlossen und die Sicherheitseinrichtungen nicht richtig genutzt werden.

Timo Milbrandt: „Wir können solche Situationen durch unsere Ausrüstung realitätsnah abbilden und damit eine Top-Ausbildung unserer Fachleute gewährleisten.“

Fortbildungen sind ein großes Thema. Zu den vielen Programmen, die die neue Schule anbietet, gehören auch das Wärmebildkameratraining, Schulungen im Bereich Flüssiggasumschlag, der Einsatz von Drohnen sowie Höhenrettung.