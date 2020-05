Soltau. Timo Rieckmanns Arbeitsplatz ist eine Gieß-Zelle. Der Anlagenmechaniker nimmt einen Tragarm aus einer Presse und bearbeitet das Gussteil. In einer anderen Zelle fügt Fred Scheutzenhammer Bohrungen und Gewinde hinzu. Diese sogenannte Zellenfertigung der G.A. Röders Druck- und Spritzgießerei macht das Unternehmen besonders flexibel. Innerhalb weniger Stunden lässt sich auf diese Weise der Wechsel der Gussteile vornehmen. So konnte das Traditionsunternehmen in der Coronakrise kurzerhand Teile für dringend benötigte Beatmungsgeräte produzieren.

„Wir haben die Stückzahlen innerhalb weniger Tage vervierfacht“, sagt Geschäftsführer Andreas Röders. „Nach dem Anruf unseres Kunden haben wir die Produktion sofort umgerüstet und fertigen im Rekordtempo die Teile.“

Tarifabschluss ist hilfreich in Zeiten starker Auftragsrückgänge

Beim Besuch des aktiv-Redakteurs Anfang April ist bei der G.A. Röders nichts wie in normalen Zeiten. Am Eingang befindet sich Desinfektionsmittel. Mehr als die Hälfte der kaufmännischen Mitarbeiter arbeiten im Homeoffice. Die Arbeitsplätze in der Produktion sind auf Abstand aufgebaut und auch bei den notwendigen Produktionsbesprechungen wird auf Distanz geachtet. Die Zusammenarbeit mit dem Tochterunternehmen in Tschechien funktioniert, sagt Röders. Die eigene Firma besuchen können zurzeit aber weder die Besitzer noch die Fachleute aus Soltau, die Grenzen sind geschlossen. „Immerhin produzieren wir noch in beiden Werken“, freut sich Röders. An Kurzarbeit wird auch die G.A. Röders nicht vorbeikommen.

Dass die Tarifpartner von IG Metall und dem Arbeitgeberverband Niedersachsenmetall völlig unaufgeregt und pragmatisch einen Tarifabschluss erzielt haben, lobt der Geschäftsführer ausdrücklich. „Das war ein starkes Zeichen.“ Die Auftragseingänge sind auch bei ihm dramatisch zurückgegangen.