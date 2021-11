Heilbronn. Klimaneutral produzieren? Das schafft man nur mit nachhaltigen Verfahren. Die entwickelt zum Beispiel Brüggemann in Heilbronn: Das innovative Familienunternehmen hilft Kunststoff-Verarbeitern dabei, aus bestimmten Polyamidabfällen wie ausgedienten Fischereinetzen, Auto- oder Konsumgüterteilen neue Rohstoffe zu gewinnen.

Aus Resten kann Brüggemann wieder neuen Kunststoff herstellen

Gesammelte Reste oder Materialüberschüsse aus der Industrie können aufbereitet und der Produktion in Form von Granulat wieder zugeführt werden: „Daraus entstehen im Spritzguss neue, hochwertige Kunststoffteile“, erklärt Chemiker Mathias Bruch, Leiter Kunststoffadditive, im Gespräch mit aktiv.

Was so einfach klingt, erfordert harte Arbeit: „Es gibt viele verschiedene Kunststoffe, die in ihrem ersten Leben zudem unterschiedlich stark beschädigt oder verschmutzt werden“, so der Experte. Deren Verarbeitung erfordert eine jeweils eigene Technologie.

Beispiel Fischereinetze: „Die müssen besonders zäh und widerstandsfähig sein, um dem rauen Wetter auf See standzuhalten“, so Bruch. „Hier werden Polyamide mit einer hohen Festigkeit eingesetzt.“ Die aber sind nach dem Recycling in der Schmelze sehr zähflüssig – sie besitzen eine hohe Viskosität. Das verträgt sich nicht mit dem Spritzguss: Hier muss das Material eher fließen, also eine niedrigere Viskosität aufweisen.