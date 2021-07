Tübingen. Eigentlich dürften Klima-Aktivisten nur weiße T-Shirts tragen. Denn bunte und besonders die beliebten schwarzen Shirts sind für die Umwelt kritisch: „Beim Färben braucht man in der Regel zehn, elf Nachwaschzyklen, bis das Wasser klar bleibt“, erklärt Annegret Vester. Die Chemikerin ist beim Spezialchemie-Unternehmen CHT in Tübingen für die Strategie und das New Business Development verantwortlich. Und treibt Nachhaltigkeit voran, damit man zum Beispiel Textilien oder Papier umweltfreundlicher herstellen kann.

80 Prozent des Umsatzes aus nachhaltigen Produkten

Bis 2025 sollen rund 80 Prozent des Umsatzes mit nachhaltigen Produkten erfolgen, so sieht es die ehrgeizige „Strategy 2025“ vor, die sich an den „Sustainable Development Goals“ der UN ausrichtet. Darüber hinaus ist die CHT bestrebt, weltweit auch nachhaltig zu produzieren. „Das ist ein Kraftakt“, weiß Vester. „Weltweit gelten für unsere Produktionen und Produkte die gleichen Bedingungen und Standards, auch in unseren Gesellschaften in den Ländern, wo es keine oder andere gesetzliche Rahmenbedingungen gibt.“

Es geht um Standorte und Arbeitsplätze

Zur Nachhaltigkeitsstrategie gehört für sie mehr als Umweltschutz: „Es geht auch um Standortsicherung und Arbeitsplätze. Wir dürfen nicht dahin auslagern, wo die Produktion vielleicht einfacher ist. Wir müssen gute Ideen für die ganze Welt entwickeln.“ Das Vorgehen ist überall gleich. Erfüllt ein Produkt die Richtlinien nicht, wird an der Rezeptur geschraubt: Man tauscht Zutaten aus oder entwickelt ein Alternativprodukt mit denselben oder besseren Eigenschaften.

So lassen sich T-Shirts jetzt schon bei 60 Grad statt wie früher bei 100 Grad Celsius färben. Die neuen Farbstoffe ziehen schneller an der Faser auf – und zwar so gut, dass man mit Unterstützung des richtigen Nachseifmittels die Anzahl der Nachspülzyklen halbieren kann. „Das spart im gesamten Färbeprozess rund ein Drittel Wasser, 20 Prozent Strom und ordentlich Zeit“, versichert Vester.

Ein weiteres Beispiel ist die Papierverarbeitung: „Zellstoff wird zu großen Ballen gepresst und mit viel Energieaufwand und Wasser wieder vermahlen. Wir haben einen enzymbasierten Prozess entwickelt, der das Mahlen unterstützt“, so Vester. 2020 ließen sich mit diesem Verfahren 113.000 Megawattstunden Strom einsparen, so viel wie der Jahresverbrauch von 17.000 Menschen.