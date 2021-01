32 Millionen Euro für neue Produktionsanlagen in Heilbronn

Stand: 19.01.2021 von Andrea Veyhle

„Goliath“ heißt ein riesiger Trockner bei Brüggemann in Heilbronn. Er kann dreimal so viel Menge verarbeiten wie seine beiden Vorgänger. Was sonst noch alles zur Investition gehört, verraten hier zwei Projektleiter.