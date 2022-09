München/Köln. So schnell kann es bergab gehen: Das Ifo-Institut hat seine Prognose für das deutsche Wirtschaftswachstum gerade drastisch gekappt. In ihrer Herbstprognose senken die Münchner Wirtschaftsforscher den Ausblick für 2023 deutlich – um 4 Prozentpunkte im Vergleich zum Sommer. „Das sind ungewöhnlich hohe Änderungen in einem so kurzen Zeitraum“, betont Timo Wollmershäuser, Leiter der Ifo-Konjunkturprognosen.

„Deindustrialisierung als wirklich drohendes Risiko“

Für kommendes Jahr rechnet das Institut nunmehr mit einem Schrumpfen der Wirtschaftsleistung um 0,3 Prozent – statt des zuvor noch erwarteten Wachstums von 3,7 Prozent. „Wir gehen in eine Winter-Rezession“, stellt Wollmershäuser nüchtern fest. Er erwartet erst 2024 eine Normalisierung der Wirtschaftslage.

Mit dieser düsteren Prognose ist das Ifo-Institut sogar noch optimistischer als der Schnitt der ökonomischen Zunft: Der „Consensus Forecast“ vom September prognostiziert für 2023 ein Minus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 0,7 Prozent. Dieses Konjunkturbarometer ermittelt jeweils den Durchschnitt der Prognosen von rund 30 Forschungsinstituten und Banken.

Ein zentraler Grund für den Pessimismus sind die enorm gestiegenen Kosten für Gas und Strom, die die Betriebe viel härter treffen als private Verbraucher. „Wenn die Energiekosten weiter so hoch bleiben, fliegen viele Unternehmen aus der Kurve“, warnt daher Professor Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. In einem Interview mit dem Youtube-Kanal „Mission Money“ sagt Hüther weiter: „Wir sehen die Deindustrialisierung als wirklich drohendes Risiko und nicht mehr nur als Drohkulisse.“