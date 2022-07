Einfache Lösungen sind nicht in Sicht

Die schwächelnde Konjunktur mit zusätzlichen staatlichen Investitionen zu päppeln, würde in dieser Situation zwar etwas Erleichterung bringen. Allerdings würden solche Eingriffe auch die Preise – zum Beispiel auf dem Bau – weiter befeuern. Und Geld sozusagen teurer zu machen, was die klassische Medizin der Zentralbanken gegen Inflation ist? Auch diese Kur hätte Nebenwirkungen: Höhere Zinsen würden die lahme Konjunktur ausbremsen. Ein einfacher Ausweg ist für Experten deshalb nicht in Sicht. „Bis zum Ende des Jahrzehnts ist ein stagflationäres Szenario realistisch“, sagt Professor Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft.

Eine hartnäckige Stagflation in vielen Industriestaaten, das gab es schon einmal: in den 1970ern, damals ausgelöst von einem extrem gestiegenen Ölpreis. Anzeichen von damals sehen wir auch heute, zum Beispiel die sehr hohe Teuerungsrate von zuletzt fast 8 Prozent in Deutschland. Und das weltweit geringe Wachstum von nur 2,9 Prozent in diesem Jahr – so die aktuelle Weltbank-Prognose. Immerhin: Stark steigende Arbeitslosenzahlen wie vor 50 Jahren drohen hierzulande derzeit wohl nicht.