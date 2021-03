Düsseldorf. Es waren schwierige Verhandlungen während der Corona-Pandemie. In der siebten Verhandlungsrunde einigten sich die Metall-Arbeitgeber und die Gewerkschaft IG Metall in Düsseldorf auf einen neuen Tarifvertrag. Der erzielte Kompromiss für die 700.000 Mitarbeiter des Industriezweigs in Nordrhein-Westfalen gilt als Pilotabschluss, der üblicherweise in anderen Regionen übernommen wird.

Tarifentgelte werden wegen der schweren Krise erneut nicht erhöht

Arndt G. Kirchhoff, Präsident des Verbands der Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen (Metall NRW), bezeichnete den Tarifabschluss als „ein von Fairness, Vernunft und Weitsicht geprägtes Ergebnis in einer außergewöhnlich schwierigen Wirtschaftslage“. Es sei gelungen, der enorm heterogenen wirtschaftlichen Situation der Betriebe Rechnung zu tragen: „Für uns ist es ganz wichtig, dass unsere Unternehmen wie schon im Jahr 2020 auch 2021 keine Erhöhung der Tabellenentgelte verkraften müssen.“ Zudem sei mit der Gewerkschaft erstmals ein automatisch wirksamer Entlastungsmechanismus für krisenbetroffene Betriebe vereinbart worden.

Knut Giesler, der nordrhein-westfälische Bezirksleiter der IG Metall, bezeichnete die Einigung als „richtungsweisendes Ergebnis“: Mit dem Kompromiss werde auch in schwierigen Zeiten für Entgeltstabilität bei den Beschäftigten gesorgt.

aktiv erklärt die wesentlichen Punkte der neuen Tarifvereinbarung:

Eine Corona-Beihilfe von 500 Euro pro Mitarbeiter gibt es im Juni. Dazu kommt im Februar 2022 eine Sonderzahlung von 18,4 Prozent eines tariflichen Monatsentgelts. Diese neue jährliche Sonderzahlung steigt dann ab Februar 2023 auf 27,6 Prozent des Monatsentgelts. Die Sonderzahlung kann ausgezahlt werden oder zum Teilentgeltausgleich bei Arbeitszeitabsenkung verwendet werden: Darüber entscheiden die Betriebsparteien. Differenzierung: Die tarifliche Leistung des 2018 vereinbarten tariflichen Zusatzgeldes („T-ZUG B“) wird 2021 im Oktober fällig. Sie kann aber bei entsprechend schlechtem Unternehmensergebnis entfallen.

Die tarifliche Leistung des 2018 vereinbarten tariflichen Zusatzgeldes („T-ZUG B“) wird 2021 im Oktober fällig. Sie kann aber bei entsprechend schlechtem Unternehmensergebnis entfallen. Arbeitszeitabsenkung: Wie bisher können Arbeitgeber und Betriebsrat per Betriebsvereinbarung bei vorübergehenden Problemen die individuelle Wochenarbeitszeit für bis zu 12 Monate auf bis zu 30 Stunden absenken – bei entsprechender Entgeltkürzung. Neu ist nun, dass es ab 13 Monaten Arbeitszeitabsenkung (insbesondere bei betrieblichen Transformationsprozessen) einen Zuschlag gibt, der sich am durchschnittlichen Stundenentgelt bemisst: 25 Prozent Zuschlag bei einer Absenkung auf 32 Wochenstunden. Ab 25 Monaten Arbeitszeitabsenkung gibt es die 25 Prozent Zuschlag bei einer Absenkung auf 33 Wochenstunden und 50 Prozent Zuschlag bei einer Absenkung auf 32 Wochenstunden.

Wie bisher können Arbeitgeber und Betriebsrat per Betriebsvereinbarung bei vorübergehenden Problemen die individuelle Wochenarbeitszeit für bis zu 12 Monate auf bis zu 30 Stunden absenken – bei entsprechender Entgeltkürzung. Neu ist nun, dass es ab 13 Monaten Arbeitszeitabsenkung (insbesondere bei betrieblichen Transformationsprozessen) einen Zuschlag gibt, der sich am durchschnittlichen Stundenentgelt bemisst: 25 Prozent Zuschlag bei einer Absenkung auf 32 Wochenstunden. Ab 25 Monaten Arbeitszeitabsenkung gibt es die 25 Prozent Zuschlag bei einer Absenkung auf 33 Wochenstunden und 50 Prozent Zuschlag bei einer Absenkung auf 32 Wochenstunden. Wichtig: Bei konjunktur- oder transformationsbedingten Arbeitszeitverkürzungen sind betriebsbedingte Kündigungen nicht möglich. Zukunftstarifvertrag: Dieser regelt, wie Arbeitgeber und Gewerkschaft über betriebliche Transformationsprozesse beraten können. Dieser Prozess kann aber nicht einseitig durch eine Betriebspartei erzwungen werden. Beide Seiten können zur weiteren Beratung eine von den Tarifvertragsparteien noch zu gründende Transformationsagentur hinzuziehen.

Dieser regelt, wie Arbeitgeber und Gewerkschaft über betriebliche Transformationsprozesse beraten können. Dieser Prozess kann aber nicht einseitig durch eine Betriebspartei erzwungen werden. Beide Seiten können zur weiteren Beratung eine von den Tarifvertragsparteien noch zu gründende Transformationsagentur hinzuziehen. Laufzeit: Der Tarifvertrag gilt rückwirkend zum 1. Januar, hat eine Laufzeit von 21 Monaten und endet am 30. September 2022.