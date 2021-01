Köln. Corona und noch kein Ende: Fast ein Jahr lang befindet sich die deutsche Wirtschaft nun schon im Krisenmodus. Was jetzt Hoffnung macht und welche Hürden noch zu überwinden sind – darüber sprach aktiv mit Professor Michael Hüther, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln.

Die Corona-Krise hat die Industrie mit voller Wucht getroffen. Zeichnet sich inzwischen Licht am Ende des Tunnels ab?

Die deutsche Wirtschaft hat im vergangenen Jahr heftige Schwankungen durchlebt. Die Industrieproduktion ist im Frühjahr 2020 um rund 30 Prozent eingebrochen. Zum Vergleich: Während der Finanzkrise 2009 waren es nur 3 Prozent. Die Folgen des ersten Lockdowns konnten durch finanzpolitische Maßnahmen zwar abgemildert werden, erholt haben sich die konsumnahen Sektoren aber nicht: Es drohen also Insolvenzen von Unternehmen und Selbstständigen in diesem Bereich. Licht am Ende des Tunnels zeigt sich durch das starke Anziehen des Außenhandels, der besonders durch die positive wirtschaftliche Entwicklung in China getrieben wird.