Für Laien sehen die Produkte von Gleich Aluminium nicht besonders spektakulär aus, aber der Schein trügt. „Was Sie hier sehen“, sagt Sven Flaake, „sind äußerst formstabile, homogene und verzugsarme Präzisionsplatten. Sie finden vor allem Einsatz im Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau, in der Medizintechnik und im Laser- und Optik-Bereich.“

Sven Flaake muss es wissen, er arbeitet seit 1996 in dem Kaltenkirchener Familienunternehmen und hat etliche Jahre Erfahrung in der Branche. Flaake: „Das liegt bei uns in der Familie. Schon mein Vater hat in der Metall-Industrie gearbeitet, und mein Opa ebenfalls.“

Studium auf der Bergakademie in Freiberg

Sven Flaake selbst machte in seiner Heimat Sachsen-Anhalt zunächst eine Metallformer-Lehre und ging dann auf die Bergakademie in Freiberg. 1996 kam das Angebot aus Kaltenkirchen, weil man dort einen Metallurgen brauchte.

„Die erste Zeit bei Gleich war schon eine spezielle Erfahrung für mich“, erzählt der 54-Jährige. „Weil ich neben meiner eigentlichen Arbeit unter anderem als Sicherheits- und Brandschutzbeauftragter tätig war, musste ich diverse Seminare absolvieren und saß stundenlang über den Unterlagen. Einmal sogar ein ganzes Wochenende, obwohl gerade die Fußball-WM stattfand. Aber es hat mir immer Spaß gemacht, und das ist bis heute so geblieben.“