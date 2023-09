Jana Kalk: „Ich habe meinem Vater viel zu verdanken. Vor allem hat er mir gezeigt, wie viel Spaß so ein Beruf machen kann. Das fing früh an, ich durfte schon als Sechsjährige manchmal mit in die Firma kommen und ihm bei der Arbeit zusehen. Das hat mich geprägt – je älter ich wurde, desto größer wurde mein Interesse an Naturwissenschaften. Deshalb habe ich in der Schulzeit zwei Praktika hier gemacht.“

Der Papa hat noch keine Lust aufs Rentnerleben

Das mit dem Spaß an der Arbeit gilt offenbar auch für ihren Vater, denn der ist tageweise immer noch für Weinmann tätig, obwohl er längst seinen wohlverdienten Ruhestand genießen könnte. Harry Kalk: „Offiziell bin ich seit 2022 in Rente, aber es kam dann schnell zu Gesprächen über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit auf freier Basis. Nun bin ich einmal pro Woche da und unterstütze unter anderem die Werkplanung, indem ich neue Fertigungslinien plane und aufbaue oder bestehende Linien optimiere.“

Dass die Tochter nun in seine Fußstapfen getreten ist, macht ihn stolz. „Klar, ich habe mich tierisch gefreut“, sagt er. „Nicht nur für Jana, sondern auch für die ganze Abteilung. Sie bringt frischen Wind mit und passt prima in unser Team.“

Nach Feierabend allerdings gehen Vater und Tochter meist getrennte Wege. Er schwingt sich auf seine Harley, und sie fährt in den Reitstall und sattelt ihr Pferd. Beim Abendessen dagegen kommt es regelmäßig vor, dass man über die Arbeit redet. Wär’ ja auch komisch, wenn nicht.