Heute Anwendungsberatung in Dresden, morgen Geräteeinweisungen in Grünheide, übermorgen Nachbereitung von Kundenterminen im Homeoffice – bei Marian Stengel gleicht kein Tag dem anderen.

Seit gut elf Jahren ist der gebürtige Potsdamer Produktspezialist beim Hamburger Medizintechnik-Unternehmen Weinmann Emergency und vor allem für Berlin und die neuen Bundesländer zuständig. Seine Aufgabe ist es, den Anwendern die Produkte so zu erklären, dass sie problemlos damit arbeiten können – egal auf welchem Stresslevel sie sich gerade befinden.

Einzelhandelslehre und BWL-Studium

Viele seiner Kollegen starteten ihre Karriere im Rettungsdienst, und auch Stengel hat sich nach seiner Einzelhandelslehre und einem erfolgreichen BWL-Studium für eine Ausbildung als Notfallsanitäter entschieden. Bei Weinmann Emergency hat er die Möglichkeit, seine Interessengebiete zu verbinden.

„Mich hat dieses Zusammenspiel interessiert“, sagt er. „Ich kann hier diese beiden Felder zusammenführen zu einem Job. Das ist es, was mich an meiner Arbeit so reizt.“