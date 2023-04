München. Wie gut kann unser Land, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaftsordnung eine Krise bewältigen? Die Antwort darauf gibt eine aktuelle Studie des Roman-Herzog-Instituts (RHI): „Ziemlich gut!“ Im internationalen Vergleich gehört Deutschland mit seinem System der Sozialen Marktwirtschaft – hinter den skandinavischen Ländern – zu den erfolgreichsten Volkswirtschaften. Und ist deutlich resilienter, also krisenfester, als andere Industriestaaten.

Warum ist das so? Die Studienautoren vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) zogen für ihre Untersuchung verschiedene internationale Studien heran, die das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln untersucht haben. Das IW-Ergebnis: Besonders resilient sind Staaten mit freiheitlichen, demokratischen Systemen. So stehen stets die skandinavischen Länder mit ausgeprägtem Sozialstaat an der Spitze der Ranglisten, gefolgt von mitteleuropäischen Marktwirtschaften wie Deutschland oder Frankreich. Schlusslicht bilden jeweils die Staaten mit autokratischen Systemen wie Russland oder China.

Letztere seien zwar in der Krise auch „robust“, heißt es, aber eben nicht „resilient“. Wobei resilient bedeutet, dass Staaten flexibel reagieren, sich wandeln, Fortschritt und neue Ideen zulassen und aus Krisen herauskommen, indem sie sich an neue Situationen anpassen. Auf autokratische Staaten trifft das eben regelmäßig nicht zu.