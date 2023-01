München. Coronapandemie, Energiekrise, Krieg in der Ukraine: Gründe für eine zunehmende gesellschaftliche Polarisierung gab es zuletzt wahrlich genug. Der Zusammenhalt in Deutschland ist allerdings weiterhin groß, wie nun eine aktuelle Studie des Roman Herzog Instituts (RHI) in München belegt hat.

Zusammenhalt größer als in anderen EU-Staaten

„Knapp die Hälfte der Deutschen ist der Ansicht, dass unsere Gesellschaft gespalten ist“, sagt Randolf Rodenstock, Vorstandsvorsitzender des RHI. „Dabei zeigt unsere Studie, dass es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt und Wohlstand hierzulande weit besser bestellt ist als in vielen anderen EU-Staaten.“

Die Autoren der RHI-Studie „Gespaltene Gesellschaft? Hintergründe, Mythen und Fakten“ haben gängige Mythen zu gesellschaftlicher Spaltung untersucht. Ein Ergebnis: Erst überzogene Idealvorstellungen sorgen dafür, dass die deutsche Gesellschaft als deutlich gespaltener wahrgenommen wird, als sie es eigentlich ist.

Laut Studie sind in Deutschland der Zusammenhalt größer und die Tendenzen zur Spaltung geringer als in vielen anderen Ländern Europas. Dazu wurden Spaltungstendenzen anhand sozialer, kultureller, politischer und wirtschaftlicher Dimensionen im EU-weiten Vergleich untersucht.