Klappen kann das alles trotzdem, sagt Energie-Experte Marco Wünsch vom Beratungsunternehmen Prognos in Berlin: „Die Ziele sind zwar extrem ambitioniert. Aber wenn der Minister die richtigen Stellschrauben dreht, die Bundesländer beim Ausbau der Windenergie mitziehen und man die Akzeptanz steigert, dann ist das durchaus machbar.“ Also: Wie soll das gehen, 80 Prozent Ökostrom? aktiv erklärt die Energiewende.

Sonnenstrom

Bis 2030 müssten jährlich Solaranlagen mit 16 Gigawatt Leistung zugebaut werden, doppelt so viel wie in den stärksten Ausbaujahren bisher. „Das ist zu schaffen“, sagt Prognos-Experte Wünsch. „Photovoltaik-Anlagen für Einfamilienhäuser bringen heute etwa 50 Prozent mehr Stromertrag als vor zehn Jahren, Anlagen auf Freiflächen sogar doppelt so viel.“ Der Strom aus den Solarparks ist inzwischen so preiswert, dass Stadtwerke und Stromversorger wie die baden-württembergische EnBW Parks bereits ohne Förderung errichten. Und Häuslebauer sowie Eigenheimbesitzer haben letztes Jahr 225.000 Solaranlagen installiert, mehr als dreimal so viel wie 2018.

Windräder an Land

Hier wartet die größte Herausforderung auf Wirtschaftsminister Habeck. 5,1 Gigawatt Leistung müssten pro Jahr hinzukommen, haben Wissenschaftler des Instituts EWI in Köln berechnet. Letztes Jahr wurden aber nur 484 Windräder mit 1,9 Gigawatt errichtet. Anspruch und Wirklichkeit klaffen weit auseinander. Anlagen mit 10 Gigawatt hängen derzeit in den vier bis fünf Jahre langen Genehmigungsverfahren fest. Etwa die Hälfte davon wird durch den großen Mindestabstand zu den Drehfunkfeuern der Flugsicherung sowie militärischem Radar blockiert. Die Regierung will die Abstände reduzieren, die Verfahren beschleunigen und 2 Prozent der Landesfläche für Windenergie reservieren; bisher sind 0,8 Prozent nutzbar.