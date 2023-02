Berlin. Rüsselkäfer im Raps, Knollenfäule an Kartoffeln, Mehltau im Weinberg: Schädlinge können rasch große Teile der Ernte vernichten. Dagegen helfen Pflanzenschutzmittel. In Zukunft sollen Landwirte die Substanzen gar nicht mehr spritzen oder weniger verwenden.

Denn die EU will den Einsatz der Stoffe bis 2030 um die Hälfte verringern, Menge und Risiko sollen halbiert werden. So sieht es eine neue Pflanzenschutzverordnung („Sustainable Use Regulation“) vor, an der Brüssel derzeit arbeitet. In Vogel-, Natur- und Landschaftsschutzzonen würden die Stoffe verboten. Landwirte müssten jeden Einsatz detailliert dokumentieren.

Chemie auf dem Acker: Fast jeder zweite Hektar würde zur Verbotszone

Die EU begründet das mit Gesundheitsschutz und Insektensterben. „Die Zeit chemischer Pestizide ist vorbei“, kündigt Kommissarin Stella Kyriakides an. Umweltschützer begrüßen das, Bauern protestieren. Agraringenieur Johann Meierhöfer, Leiter des Fachbereichs Pflanzliche Erzeugung beim Bauernverband DBV, kritisiert den Entwurf als überambitioniert: „Wenn man das so umsetzt, riskiert man die Ernährungssicherheit in Deutschland und Europa!“ Die Verordnung müsse überarbeitet werden. Das fordert auch der Agrochemie-Herstellerverband IVA.

Große Sorgen bereiten Bauern und Branche die Verbotszonen, in denen die 950 Pflanzenschutzmittel (insgesamt 280 Wirkstoffe) tabu wären. „Bleibt es wie geplant, betrifft das 5 Millionen der 11,5 Millionen Hektar Ackerfläche hierzulande“, sagt Meierhöfer. „Das macht Ackerbau in vielen dieser Gebiete unmöglich.“ Und gefährde die Existenz zahlreicher Bauern.

86.500 Tonnen Pflanzenschutzmittel wurden 2021 verkauft

Konkret: Obst und Gemüse gäbe es viel weniger, bei Kartoffeln und Zuckerrüben drohten Jahre mit Totalausfall und viele Weinbaugebiete stünden vor dem Aus. Die Getreideernten, die auch jährlichen Schwankungen unterliegen, würden um 7 auf ungefähr 35 Millionen Tonnen schrumpfen. Nahrungsmittel würden teurer.