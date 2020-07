„Es geht nicht nur darum, das Feld effizient leer zu bekommen“

Gleich mehrere Landmaschinmen können selbstständig über das Feld fahren. Und der Landwirt, der mit seinem Traktor und Anhänger die Ernte einfährt, hat alles im Blick. In Zukunft kann sich Digitalisierungsspezialist Grawe auch völlig selbstständige Systeme vorstellen.

Noch wichtiger sei es, dass sich die Maschinen untereinander vernetzen. Das Farmmanagement sei einer der Sterne der Digitalisierung: „Es geht nicht nur darum, das Feld effizient leer zu bekommen, sondern um viele Fragen: Welche Getreidesorte baue ich an, was sind die Preise? Welche Maschinen setze ich wo ein, wie kommen die Ladewagen hin? Es geht letztlich darum, was es kostet, eine Tonne Getreide zu produzieren.“

Die unseligen Zeiten der Zettelwirtschaft sind vorbei

Claas will den Bauern auch Schreibkram ersparen: „Jemand, der mehrere unterschiedliche Felder bewirtschaftet, muss nicht mehr auf Zetteln oder in der Excel-Tabelle notieren, wo er etwa welchen Dünger ausgebracht hat.“ Die Daten werden automatisch auf dem Claas-Portal dokumentiert. Und seit Kurzem läuft der Datenfluss sogar herstellerübergreifend für Landwirte, die verschiedene Marken auf dem Hof haben.

Auch das Familienunternehmen (3,8 Milliarden Euro Jahresumsatz, 11.400 Mitarbeiter weltweit), bekommt die Pandemie zu spüren. Grawe: „Jedenfalls hat Corona jedem schlagartig vor die Augen geführt, wie wichtig die Digitalisierung ist.“