Spelle. Wie wäre es, wenn Sie Ihr Auto für ein paar Tage per App hochtunen könnten? Etwa um mehr PS für einen schweren Anhänger zu haben. In der Landwirtschaft geht das: Feldhäcksler vom Landmaschinenhersteller Krone lassen sich per App aufrüsten. Denn um Gras zu ernten, mag der 500-PS-Motor des Häckslers meist ausreichend sein. Wenn aber der Mais üppiger als gedacht gewachsen ist, kann es sinnvoll sein, den Motor zu verstärken. 50 oder 100 PS mehr aus der Leistungsreserve helfen, die Arbeit innerhalb der gewünschten Zeit zu schaffen.

„Die zusätzlichen PS lassen sich problemlos über unsere App zubuchen“, erklärt Martin Eying, Krone-Geschäftsführer Vertrieb und Marketing. Der Lohnunternehmer oder Landwirt mache das per Smartphone oder Tablet und bezahle die Leistung im Online-Shop von Krone per Kreditkarte oder mit Paypal. Die Leistungsreserven werden freigeschaltet und schon geht’s los.

Spezial-Navis und Sensoren erleichtern die Fahrt zum Feld Wenige Betriebe bewirtschaften immer größere Flächen. Die Maschinen werden industriell eingesetzt. „Das treibt uns dazu, mit nutzbringenden Innovationen die Nase vorn zu haben“, sagt Eying und nennt ein weiteres Beispiel: „Früher konnte es passieren, dass ein Lohnunternehmer das Feld nicht fand oder durch eine zu schmale Unterführung aufgehalten wurde.“ Alles Vergangenheit, seitdem Spezial-Navis und Sensoren die Fahrt erleichtern. „Wir überlegen immer zuerst: Was erleichtert dem Landwirt die Arbeit?“, sagt Eying. Dazu müsse man auch mal querdenken oder Arbeitsprozesse vereinfachen, erklärt der 48-Jährige, der selbst aus der Landwirtschaft kommt. Krone hat sich Mitte der 1990er Jahre entschieden, sich zu spezialisieren. Ob Klee mähen, Mais ernten, Grassilage abfahren – mit seinen Maschinen ist der Familienbetrieb weltweit in der Spitzengruppe der Hersteller. Maschine erntet 14 Reihen Mais auf einmal Meist werden die Produkte an Traktoren gehängt. Stars sind aber zwei selbst fahrende Typen: der Mäher „Big M“ und der Feldhäcksler „Big X“, die mit 1.156 PS stärkste Landmaschine der Welt. „Big“ sind nicht nur die Motoren: Der „Big M“ kann auf 13 Meter Breite Gras schneiden, der „Big X“ 14 Reihen Mais auf einmal ernten. Solche Zahlen sorgen für Stolz, bei Landwirten, aber auch bei Mitarbeitern des Herstellers. Das trage zur Anziehungskraft des Unternehmens als Arbeitgeber bei, sagt Eying: „Unsere Mitarbeiter identifizieren sich stark mit der Firma. Das motiviert sie und treibt sie an.“