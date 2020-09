Frankfurt/Darmstadt/Kassel. Diesmal war alles anders. 170 junge Menschen starteten am 1. September ihre Ausbildung bei Opel in Deutschland, deutlich mehr als noch im Vorjahr. 120 Nachwuchskräfte waren es allein am Stammsitz Rüsselsheim. Doch sie wurden nicht wie sonst alle gleichzeitig von Ausbildungsleiter Carsten Brust, seinem Team und Arbeitnehmervertretern begrüßt, sondern in mehreren Gruppen.

Die Einweisung der neuen Azubis in das neue Aufgabengebiet erfolgte – so wie es auf dem gesamten Opel-Campus vorgeschrieben ist – mit Maske, ausreichendem Sicherheitsabstand und unter Einhaltung der strengen Hygieneregeln. „Auch in diesen Zeiten muss man jungen Menschen Chancen bieten“, betonte Opel-Personalchef Ralph Wangemann.

Ausbildungsbeginn – mit Hygiene-Abstand

Ebenfalls mit Abstand begannen beim Technologiekonzern Schunk junge Leute ihr Berufsleben. Insgesamt sind es 53 Auszubildende und dual Studierende an den Schunk-Standorten in Heuchelheim und Wettenberg sowie bei den Tochterunternehmen Weiss Technik in Reiskirchen-Lindenstruth und dem Optikmaschinenhersteller Optotech in Wettenberg.

Beim Verbindungstechnikspezialisten Kamax war der Ausbildungsbeginn in diesem Jahr besonders geprägt von Veränderungen. Da sich der Markt des bisher reinen Automobilzulieferers wandelt, stellt sich die Unternehmensgruppe strategisch völlig neu auf. Zudem bedeutet die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen rund um Corona eine spezielle Herausforderung. Dennoch starteten 20 Nachwuchskräfte. „Lauter talentierte und motivierte junge Menschen“, freut sich Theresa Neutze, Teamleiterin Aus- und Weiterbildung.

16 Auszubildende und dual Studierende begannen in Südhessen beim Dentaltechnikspezialisten Sirona in Bensheim. Aktuell sind das zwar drei weniger als 2019, aber dennoch ist man guter Dinge, dass im nächsten Jahr sogar 29 junge Menschen hier ins Berufsleben starten.

Diese Beispiele aus Unternehmen der hessischen Metall- und Elektro-Industrie (M+E) spiegeln gut die Ergebnisse der aktuellen Ausbildungsumfrage wider, die der Arbeitgeberverband Hessenmetall bei seinen Mitgliedsunternehmen durchgeführt hat. Trotz Eintrübungen steht fest: Das neue Ausbildungsjahr startet unter schwierigen Bedingungen, aber mit mehr Licht als Schatten.

Hessenweit haben sich 103 Firmen an der Umfrage beteiligt. Dabei ging es vor allem um die zentralen Fragen: Wie wirkt sich die Corona-Krise auf die Ausbildung in den M+E Unternehmen aus? Und wie geht es weiter?

2019 bildete die Branche allein in Hessen 11.000 junge Menschen aus. Und trotz zahlreicher Herausforderungen wie dem Strukturwandel, der andauernden Rezession und der Corona-Pandemie plant die große Mehrheit der befragten Unternehmen weiter wie bisher: Das heißt, rund 80 Prozent wollen so viele Auszubildende übernehmen und Ausbildungsplätze anbieten wie in den vergangenen drei Jahren. Ein Drittel der Unternehmen sucht noch Auszubildende für das aktuelle Jahr „Die M+E-Unternehmen in Hessen stehen auch in schwierigen Zeiten zu ihrer Verantwortung. Das war auch während der Hochphase der Corona-Krise im Frühjahr so“, betonte Dirk Pollert, Hauptgeschäftsführer von Hessenmetall. So war Kurzarbeit für Auszubildende nur bei 1 Prozent der befragten Unternehmen ein Thema. Knapp die Hälfte hat die Ausbildung im Betrieb wie gewohnt fortgeführt, die andere Hälfte setzte auf mobiles Arbeiten und das Wechselmodell – ein Teil im Betrieb, ein Teil zu Hause. Bei aller Zuversicht zeigen die Ergebnisse aber auch, dass die Krise an jedem vierten Unternehmen nicht spurlos vorübergegangen ist. Das mache sich laut Pollert bei der Übernahme und dem Ausbildungsplatzangebot bemerkbar.