Gießen. Wie sieht der Schichtplan nächste Woche aus? Wer kann wann einspringen? Was in vielen Unternehmen noch mühsam geplant werden muss, übernimmt andernorts längst eine künstliche Intelligenz.

So hat die Gießener Digitalisierungsagentur WeAreGroup unter anderem für einen Logistik-Anbieter eine automatisierte Schichtplanungssoftware entwickelt, um sich wiederholende Planungsprozesse zu erleichtern. Ein selbst programmierter Chatbot fragt verschiedene Arbeitnehmergruppen an und teilt sie je nach Antwort automatisch in Schichten ein. Der Kunde freut sich seitdem über mehr Effizienz und Übersicht.

Organisation: Flatrate-Abo für Entwicklungsaufgaben

Für einen Betonhersteller wurde eine Web-App zum kontaktlosen Austausch von Lieferdokumenten entwickelt, um die Kommunikation zwischen Disponenten, Ladern, Fahrern und Kunden zu erleichtern, bei Einhaltung höchster Datensicherheit.

Mit solch individueller Software- und digitaler Produkt-Entwicklung treibt die WeAreGroup die digitale Transformation von Unternehmen voran. Dazu bietet sie fundierte Beratung und Softwareentwicklung rund um zukunftsweisende Technologien wie Cloud Engineering, künstliche Intelligenz, innovative Internet-of-Things-Lösungen für die Industrie 4.0 sowie Blockchain-Technologien zur nahtlosen Verfolgung von Vorgängen. Und das Ganze sogar mit einem Flatrate-Abo, das sich beim Tarif an den gewünschten Technologien und Entwicklungsaufgaben orientiert.