Und überhaupt: Eigentlich hat diese ganze Paralleluniversum-Sache längst begonnen. Zwar exisitiert noch nicht das eine, allumfassende Metaversum. Aber dafür viele kleinere. So treffen sich Millionen Gamer in Spielen wie Roblox, Minecraft oder Fortnite. Nicht nur zum Zocken – auch zum Freundetreffen, auf einen virtuellen Kaffee. Es gibt eigene Währungen, Wirtschaftssysteme, Jobs, die man nur in dieser Welt ausübt, selbst Geburtstage kann man dort feiern.

Oder sich einfach unterhalten lassen: Zwölf Millionen Fans verfolgten in Fortnite einen Auftritt des Rappers Travis Scott. Nach einem ähnlichen Auftritt von Ariana Grande in der virtuellen Welt rissen sich Fans anschließend um das Outfit der Sängerin. Um es ihren Avataren anziehen zu können. Und längst machen Luxus-Läden wie Gucci und Co. handfeste Millionen-Umsätze mit rein virtuellen Handtaschen, Sonnenbrillen und anderen digitalen Accessoires.

VR-Brillen, so klein wie Kontaktlinsen

Das mag man belächeln. Doch gleichfalls längst Realität sind virtuelle Abbilder von Produkten und ganzen Fabriken in der Industrie, sogenannte digitale Zwillinge. Und auch in der Medizin finden digitale Simulationen mit VR-Brillen zunehmend Verbreitung.

Noch hat die Technik dabei ihren Peak nicht erreicht. Derzeit sind VR-Brillen nicht besonders weit verbreitet und vergleichsweise klobig. Und woher die ganze Rechnerleistung und Speicherkapazität kommen soll, um einmal größere Teile der Menschheit in einer Digitalwelt zu vereinen, weiß auch noch niemand so recht. Dennoch: „Irgendwann wird diese Technologie so groß sein wie eine Kontaktlinse“, glaubt Top-Forscher Steinicke.

Das Ergebnis werde dann eine „hybride Welt, in der sich das, was wir noch als real kennengelernt haben, mit der virtuellen Computerwelt so vermischt, dass es unsere neue Realität sein wird“.

Mit unbegrenzten Möglichkeiten. „Es werden Welten sein, in denen man Dinge tun kann, die man sonst eben nicht kann. Fliegen. Teleportieren. Mit Menschen sprechen, mit denen ich sonst nicht in Kontakt kommen kann.“

Spooky? Schon. Aber keine Utopie. „Diese Technologie wird kommen“, ist auch Professor Stephan de la Rosa, Wirtschaftspsychologe aus Augsburg, überzeugt. Wie perfekt die Illusion ist, erzählt er anhand eines Experiments in seinem Labor. Unlängst war dafür eine Schulklasse zu Gast. Die Schüler sollten über eine Holzplanke auf dem Fußboden laufen. Anschließend bekamen sie VR-Brillen verpasst, „plötzlich lag die Planke über einer Straßenschlucht zwischen zwei Hochhäusern“. Ergebnis: Die Schüler balancierten ängstlich über den simulierten Abgrund, „obwohl sie wussten, dass er nicht real ist“.

Einsatzmöglichkeiten bis hin zur Psychotherapie

Wie kann das sein? „Das Metaversum ist eine Empathie-Maschine, die menschliche Emotionen verstärkt“, sagt de la Rosa. Das berge zwar Gefahren, auch Suchtpotenzial. „Aber auch ungeheure Möglichkeiten, in der Psychotherapie wird es bereits gegen Angststörungen eingesetzt.“ Am Ende, glaubt de la Rosa, würden sich ungeahnte Möglichkeiten und Verbesserungen für den Menschen ergeben. „Wenn wir diese Technik so ausgestalten, dass sie unserer Spezies zuträglich ist. Dann wird sie akzeptiert werden.“

Und wann ist es so weit? Der Hamburger Forscher Frank Steinicke erwartet den großen Durchbruch in den nächsten fünf Jahren. „In 10, vielleicht 15 Jahren könnten Datenbrillen dann sogar das Smartphone ersetzen“, glaubt er. Das dürfte dann noch mehr Menschen fürs Metaverse begeistern.

Dann zur Freude aller, die früh dabei waren. Wie Republic Realm – der Immobilienfirma mit dem virtuellen Sandbox-Grundstück. Gründerin Janine Yorio jedenfalls glaubt: „In digitale Grundstücke zu investieren, ist wie Landerwerb in Manhattan, als dort noch nichts anderes war als bloß Wald!“ Anders gesagt: eine Mega-Chance.