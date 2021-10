Schweinfurt. Digitalisieren und vernetzen – so wird der Schienenverkehr in Europa flink und modern. Intelligente Instandhaltung spielt eine wichtige Rolle und hilft beim reibungslosen Transport von Fahrgästen und Gütern. Hier kommt das neue Railway Service & Competence Center vom Wälzlagerhersteller SKF in Schweinfurt ins Spiel. Das Zentrum hat erst vor wenigen Wochen eröffnet. Es kombiniert Handarbeit mit jeder Menge digitaler Technik und sorgt dafür, dass Eisenbahnkomponenten länger halten. Nach der Überholung in Franken (Fachleute sagen: Aufarbeitung) sind sie rasch wieder für einen weiteren Einsatz auf der Schiene fit.

Konkret geht es um Radsatzlager, sie stecken beispielsweise in allen Baureihen der deutschen ICEs sowie in vielen Eisenbahnen, die kreuz und quer durch Europa fahren, vom Nordkap bis ans Mittelmeer. Die Lager sind wichtig, sie sind das Bindeglied zwischen den Rädern und dem Drehgestell im Triebfahrzeug der Züge.

Der Zwischenstopp für den kompletten Service dauert nur zehn Tage

„Unsere Kunden wollen heute deutlich längere Laufleistungen“, berichtet Stefan Gladeck, der Vertriebsvorstand Zentraleuropa von SKF. Die Messlatte liegt hoch: Mehr als eine Million Kilometer sind das Ziel. Ein längerer Lebenszyklus ist für Gladeck ein Schlüssel zur Kreislaufwirtschaft bei der Eisenbahn – neben gezielter Überwachung zwischen den Wartungsintervallen. „Damit schaffen wir die Voraussetzungen für die Digitalisierung und effiziente Nutzung des gesamten Bahnsystems“, so Gladeck – Schlagwort Schiene 4.0.

Straffe Logistik und teilautomatisierte Abläufe verkürzen den Service-Zwischenstopp der Bahnkomponenten auf weniger als zehn Tage.