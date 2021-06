Recklinghausen/Hagen. Aus dicken Stahlplatten biegt und schweißt Eisenbau Krämer (EBK) in Recklinghausen riesige Rohre. Sie bilden die Fundamente von Offshore-Plattformen, tragen Brücken, Stadien oder Wind‑ räder. Das Werk lässt den Stahl per Zug kommen: Es hat einen eigenen Gleisanschluss. „Wir nutzen ihn auch, um besonders lange und großvolumige Rohre zu verladen, die wir als Schwerlast nicht mehr so einfach über die Straße transportieren können“, sagt Matthias Preis, Leiter Transport und Logistik.

Mit dem Lastwagen geht es mindestens doppelt so schnell

Allerdings lief beim Familienunternehmen früher mehr über die Schiene. So dient am Firmensitz in Kreuztal (Siegerland) der Gleisanschluss aktuell nur noch dem Wareneingang. Die fertigen Rohre zum Kunden zu bringen, ist mit der Bahn zu teuer – und zu umständlich. Die Stahlteile seien, so Preis, mindestens doppelt so lang unterwegs wie mit dem Lkw. Das Werk Kreuztal fertigt im Gegensatz zu Recklinghausen Leitungsrohre nur bis 13 Meter: Die eignen sich perfekt für den Transport per Lkw. Am dritten EBK-Standort, ebenfalls in Kreuztal, wurden die Schienen vor gut 20 Jahren herausgerissen. Damals kündigte die Deutsche Bahn alle für sie nicht rentablen Firmen-Gleisanschlüsse. Mehr als 9.000 solcher Verbindungen sind seitdem verschwunden.