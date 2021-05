Neustadt an der Waldnaab/Kaufbeuren/Landau. Früher durchzogen unzählige Schienenwege das Land und führten auch in entlegene Regionen. Denn die Bahnlinie bedeutete vor 100 Jahren oft die einzige Verkehrsmöglichkeit für die Menschen. Heute sind viele Trassen stillgelegt und als Radwege aufbereitet. Auch in Bayern gibt es zahlreiche dieser Strecken. Ihre Besonderheit: Weil die alten Dampfloks nur leichte Steigungen schafften, sind die Wege besonders eben und auch für ungeübte Radler und Kinder gut zu schaffen. aktiv hat einige Touren herausgesucht.

Die längste Trasse Bayerns

Der Bockl-Radweg verläuft auf der ehemaligen oberpfälzer Eisenbahntrasse zwischen Neustadt an der Waldnaab und Eslarn und ist mit seinen 52 Kilometern die längste Trasse Bayerns. Gleichzeitig ist sie Teil des Paneuropa-Radwegs von Paris über Nürnberg nach Prag. Radler können mit dem Zug bis Neustadt fahren und beim Bleikristallwerk Nachtmann starten. Die Route führt von Markt Floß über Vohenstrauß, Pleyenstein und Waidhaus zum Markt Eslarn, dem früheren Endpunkt der Bahnstrecke. Besonderer Service: Von Mai bis Oktober fährt an Wochenenden sowie täglich während der Ferien der Bocklweg-Shuttle-Bus mit Radanhänger, sodass Ausflügler auch Teilstrecken zurücklegen können.

der-bockl.de