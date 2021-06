Zahlreiche Elemente der Anlage kamen von SKF

SKF ist dabei weit mehr als nur Hersteller der großen Rotorenlager. Tatsächlich lieferte das hauseigene „Marine and Ocean Energy“-Team in Kooperation mit dem Team von „Special Products Schweinfurt“ unter der kommerziellen Leitung von Michael Baumann den kompletten, voll integrierten Antriebsstrang als „Plug & Play-Modul“. Somit steigt SKF gewissermaßen vom Komponentenlieferanten in die Liga der Kraftwerkshersteller für die Energiewende auf.

Matthias Hofmann, technischer Leiter für den Bereich „Marine und Ocean Energy“: „SKF-Kernkompetenz steckt bei diesem Projekt nicht nur in den Hauptlagern und in den Schwenklagern für die Rotorblattverstellung, sondern auch in den Seewasserdichtungen der Hauptwellen zwischen Rotornabe und Gondelgehäuse, die von SKF Marine in Hamburg geliefert werden.“

SKF Marine entstand als Tochter der Werft Blohm + Voss

SKF Marine hat jahrzehntelange Erfahrung im maritimen Bereich. Der Schiffbauzulieferer war früher ein Geschäftsbereich der Traditionswerft Blohm + Voss und wurde Anfang 2013 von der schwedischen SKF-Gruppe übernommen. Der Betrieb beschäftigt rund 400 Mitarbeiter und hat seinen Sitz nach wie vor im Hamburger Hafen.

Außerdem lieferte SKF das Getriebelager und die Zustandsüberwachung „CoMo“, mit der das Gesamtsystem kontrolliert wird. Zahlreiche Komponenten im Inneren der zwei Antriebsstränge ergänzen die von SKF gelieferten Anteile – Generator, Getriebe und Bremssystem kommen von spezialisierten Zulieferern.

Positive Effekte für die Tier- und Pflanzenwelt

Michael Baumann, Business Development Manager für die SKF-Sparte „Marine and Ocean Energy“, sieht mittelfristig einen hohen Bedarf für Gezeitenkraftwerke. Anlagen wie das Orbital-Projekt ergänzen aus seiner Sicht perfekt die umweltfreundliche Stromherstellung aus Sonnen- und Windkraft. „Die Gezeiten sind verlässlich“, so Baumann, „der Stromfluss ist berechenbar und die Energiedichte durch das Arbeitsmedium Seewasser sehr hoch.“

Ein entscheidender Vorteil von schwimmenden Anlagen wie „Orbital O2“ ist die geringe Belastung der Natur. Denn herkömmliche Gezeitenkraftwerke funktionieren ähnlich wie Wasserkraftwerke an Stauseen und Flüssen – die Strömung treibt Turbinen an, die in einer Staumauer installiert sind. Bauwerke dieser Größenordnung beeinträchtigen aber sowohl das Landschaftsbild als auch die Tier- und Pflanzenwelt. Vor allem die Fischpopulation leidet.

SKF-Deutschlandchef Martin Johannsmann zuversichtlich

Bei Anlagen wie „Orbital O2“ kann das nicht passieren, da sie lediglich von einem Schlepper zu ihrem Bestimmungsort gezogen und dort verankert werden. Und sollte einmal eine größere Reparatur oder eine Wartung erforderlich sein, löst man einfach die Ankerketten und schleppt die Konstruktion in eine Werft, die diese Arbeiten im Dock erledigen kann. Das reduziert die laufenden Kosten erheblich.

Insofern ist auch SKF-Deutschlandchef Martin Johannsmann zuversichtlich. „Momentan sind wir beim Thema Tidenturbinen ungefähr so weit wie bei der Windkraft vor 35 Jahren, als es die ersten öffentlich geförderten Prototypen wie die Modellanlage Growian gab“, sagt er. „Noch befinden wir uns im Prototypen-Stadium, aber wir glauben, dass wir in drei bis fünf Jahren in die kommerzielle Phase der Serienproduktion kommen können.“

Positive Prognose der EU

Als potenzielle Standorte für Gezeitenkraftwerke eignen sich Küsten mit ausgeprägtem Tidenhub. „In Europa gilt das für Schottland und alles rund um die Britischen Inseln, aber auch die französische Atlantikküste“, sagt Johannsmann. „Das nördliche Seegebiet zwischen China und Korea wäre ebenfalls sehr gut geeignet, ebenso die Ostküste der USA und Kanadas. Es sind wahrscheinlich ein Dutzend Regionen rund um die Welt.“

Auch die EU glaubt an das Potenzial derartiger Kraftwerke, nachzulesen in einer „Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen“ vom November 2020.

Fördermittel sollen die Entwicklung beschleunigen

In dem Paper mit dem Titel „Eine EU-Strategie zur Nutzung des Potenzials der erneuerbaren Offshore-Energie für eine klimaneutrale Zukunft“ heißt es: „Die Kommission wird mit den Mitgliedstaaten und Regionen einschließlich Inseln zusammenarbeiten, um die verfügbaren Mittel in koordinierter Weise für Meeresenergie-Technologien zu nutzen und in der gesamten EU bis 2025 eine Gesamtkapazität von 100 Megawatt und bis 2030 von rund einem Gigawatt zu erreichen.“

Um dieses ehrgeizige Ziel realisierbar zu machen, unterstützt die EU die Forschung und Entwicklung mit zahlreichen Programmen, von denen auch das O2-Projekt profitierte. Es erhält sowohl Fördermittel von der Europäischen Union aus deren Forschungs- und Entwicklungsprogramm Horizon 2020 (Flotec) als auch aus EU-Regionalfördertöpfen für Nordwest-Europa (ITEG).