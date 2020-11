Neumarkt. Der Herbst ist da. Und mit ihm die Zeit der Herbststürme. Für die Bahn steigt damit das Risiko von Störungen im Betrieb, etwa durch abknickende Äste oder umstürzende Bäume, die die Oberleitung beschädigen. Das sorgt nicht nur für Arbeit, Ärger und Verzögerungen, sondern ist aufgrund der Hochspannung im Stromnetz auch potenziell gefährlich für Mensch und Material.

Die richtigen Systeme und Komponenten, um Sicherheit am und auf dem Gleis zu gewährleisten, liefern Firmen wie die Firma Dehn SE + Co KG mit Sitz in Neumarkt in der Oberpfalz. Das Elektrotechnik-Unternehmen mit weltweit rund 1.900 Mitarbeitern bietet neben Produkten für den Überspannungs- und Blitzschutz seit Kurzem auch Komponenten für die Bahn-Erdung an. „Bislang hat uns dies in unserem Erdungsportfolio gefehlt“, berichtet Lothar Gmelch, der sich bei Dehn um die Geschäftsentwicklung in der Bahntechnik-Sparte kümmert. Nun könne man gegenüber der Bahn als Komplettanbieter auftreten und alles aus einer Hand liefern.