Vlogger Daniel lernt bei Kamax in Homberg (Ohm) Zerspanungsmechaniker und stellt demnächst diesen Beruf im Netz vor. „Viele kennen meinen Beruf gar nicht, also zeige ich im Film, wie wir aus vollem Metall extrem präzise Teile herausarbeiten“, so Daniel. Sein erhoffter Lohn: jede Menge Likes und mehr Interesse anderer an dieser Ausbildung.

Die Taskforce sucht weitere Mitglieder

Auch Fabian, Mechatroniker-Azubi bei Leica Microsystems in Wetzlar, ist begeistert von der Arbeit in der Taskforce: „Es ist einfach verlockend, anderen im Film zu zeigen, wer wir sind und was wir tun, und über die Filme bekommt man ein wirklich gutes Bild von den M+E-Berufen und den Unternehmen.“