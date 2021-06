Diese Zielbewertungszahl kann sich verändern, weil sie unter anderem von der Geschäftsentwicklung der Bausparkasse abhängt. „Endet die Zinsbindung des Vorausdarlehens vor der Zuteilung, muss der Kredit verlängert werden, bis die Bausparsumme ausgezahlt wird – eventuell zu viel schlechteren Konditionen.“ Es kann also eine teure Zwischenfinanzierung nötig sein. Zumal sich ja die Kreditsumme noch auf dieselbe Höhe beläuft, weil sie nicht getilgt wurde. Das könnte die ganze Finanzierung insgesamt erheblich verteuern. Wichtig also: „Deshalb sollte vertraglich vereinbart werden, dass der Kreditzins bis zur tatsächlichen Zuteilung des Bausparvertrags fix ist und nicht nur bis zu einem festen Datum“, rät Sahr.

In der ersten Phase wenig flexibel

Ein weiterer Knackpunkt: Ein Kombikredit ist bis zur Zuteilung des Bausparvertrags oft weniger flexibel als ein herkömmliches Bankdarlehen, so seien Sondertilgungen beim Darlehen oft nicht möglich, weiß der Experte. Zwar erlauben einige Bausparkassen Sonderzahlungen in der Sparphase oder eine Erhöhung der Sparrate. Doch von einer früheren Zuteilung des Darlehens hat man nicht viel, wenn die Ablösung des Kredits gar nicht oder nur gegen eine teure Vorfälligkeitsentschädigung möglich ist. In der Phase ist man also relativ unflexibel und kann etwa Sonderzahlungen nur gegen Aufpreis leisten – ob sich das lohnt, muss man im Falle des Falls entscheiden.

Sondertilgungen in der zweiten Phase unkompliziert möglich

In der zweiten Phase nach Zuteilung des Bausparvertrags können die Immobilienbesitzer dagegen von einer für sie vorteilhaften Regelung profitieren: „Bei einem Bauspardarlehen dürfen die Darlehensnehmer jederzeit und in beliebiger Höhe Sondertilgungen vornehmen – bis zur vollständigen Rückzahlung, ohne dass dadurch Kosten entstehen“, so Sahr. Auch eine Erhöhung der Raten auf eigenen Wunsch ist erlaubt.

Auf den Gesamteffektivzins kommt es an

Sahrs Fazit: „Ein Vorausdarlehen ist ein recht kompliziertes Produkt und für Laien nicht immer leicht zu durchschauen. Wer sich dafür interessiert, sollte den Vertrag prüfen lassen und auf den Gesamteffektivzins über die vollständige Laufzeit achten. Den müssen Bausparkassen angeben.“ Die Prüfung des Darlehensvertrags nehmen beispielsweise die Verbraucherzentralen gegen eine Gebühr vor, ebenso wie auch Anwälte.

Vergleich mit anderen Angeboten

Außerdem sollten sich Kreditsuchende stets vergleichbare Bankangebote einholen. Auch viele Banken bieten Baudarlehen inzwischen mit festen Zinssätzen und Monatsraten für die gesamte Laufzeit von bis zu 30 Jahren an. Diese Darlehen sind einfacher und oft auch günstiger als die Kombikredite. Und zehn Jahre nach der Auszahlung sind sie fast so flexibel wie ein Bauspardarlehen: Dann können Kreditnehmer jederzeit mit einer Frist von sechs Monaten kündigen oder Teiltilgungen leisten, ohne eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen zu müssen.