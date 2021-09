CO2 – ab in den Softdrink

Treibhausgas hat durchaus einen Nutzen: In der Industrie nimmt man es zum Beispiel zur Abwasserreinigung oder für die Säuberung von Bauelementen vor dem Lackieren. Bekannter ist es aber als „Sprudel“ in Softdrinks oder Bier. Bei stillen Getränken oder bei Wein wählt man die Kohlensäure, um Haltbarkeit und Frischeeindruck zu verbessern. Gasehersteller Air Liquide Deutschland nutzt am Standort Oberhausen die CO2-Gewinnung für die Lebensmittel-Industrie. Mithilfe einer neuen Anlage lassen sich Reststoffströme aus der Produktion, die sonst emittiert werden, wieder rückführen und einsetzen – nach strengsten Reinheitsvorgaben. Das geht so: In chemischen Prozessen, etwa der Herstellung von Ammoniak für Dünger, fällt CO2 als Nebenprodukt an. Die Moleküle werden recycelt und in der Getränke-Industrie verwertet.

Treibhausgase aktiv reduzieren

Ab 2050 kein Ausstoß an Klimagasen mehr, das hat sich auch der DSM-Konzern, Spezialist für Nahrungsergänzungsmittel, vorgenommen. An seinem größten Standort im baden-württembergischen Grenzach haben Experten aus allen Fachbereichen nun eine „Roadmap“ erstellt. Dafür analysierten sie alle Prozesse und Anlagen: 60 Ideen kamen zusammen, um Treibhausgas im werkeigenen Kraftwerk und der Vitamin-B2-Produktion einzusparen. „Damit konnten wir ein CO2-Einsparvolumen von etwa 20 Prozent der Gesamtemission des Standorts pro Jahr identifizieren“, verkündet Karel Kuijvenhoven, der dieses Projekt vor Ort leitet.