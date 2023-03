Und zwar äußerst effizient: „In Studien erreichen wir schon den fünffachen Wirkungsgrad herkömmlicher Kühlmethoden.“ Das Formgedächtnis des Materials lässt sich auch in die andere Richtung nutzen: Dabei wird ein Draht erwärmt und verformt sich dadurch. „Diese Deformation kann man in Bewegung überführen und so zum Beispiel ein Ventil öffnen“, erklärt Ingenieurin Sophie Nalbach, die auch am ZeMA forscht. Die Technologie bietet einige Vorteile: Könnte man mit Nitinol heizen, kühlen oder Roboter antreiben, würde das viel Energie sparen. Auch potenziell klimaschädliche Kältemittel braucht es damit nicht.

Schon in fünf Jahren könnte es marktreife Produkte geben

Die Bundesregierung hat das Potenzial erkannt und einem Forschungsverbund aus ZeMA, Saar-Uni und weiteren Partnern gerade eine 17 Millionen Euro schwere Förderung bewilligt, für die Entwicklung von Elastokalorik-Anwendungen. Das Saarland werde bald zum „Nabel der Welt der Klimatechnik“, jubelte die „Saarbrücker Zeitung“: Tausende Arbeitsplätze könnten entstehen. Etwa in der Stahl- und Metall-Industrie, falls der Bedarf an den Nitinol-Produkten steigt.

Ob das so kommt? „Wir müssen noch einige Probleme lösen“, sagt Professor Motzki. „Aber ich denke, dass schon in fünf Jahren erste Produkte auf dem Markt sind.“