Als Jens Riefenstahl Mitte 1981 seine Lehre bei Still begann, hieß sein Ausbildungsberuf noch Maschinenschlosser, Stills Konzernmutter noch Linde und unser Kanzler in der Bundeshauptstadt Bonn noch Helmut Schmidt. All das hat sich geändert, aber Riefenstahl ist immer noch bei Still – seit mittlerweile 40 Jahren.

Es spricht für den 56-Jährigen, dass er daraus keine große Sache macht. „Schon nach der Ausbildung war mir klar, dass ich bei Still alt werden will“, sagt er. „Denn für mich ist Still nicht nur eine Firma, sondern auch wie eine Familie.“

Der Vater war Gartenbauer

Riefenstahls Vater kannte den 1952 verstorbenen Firmengründer Hans Still noch persönlich, weil er als Gartenbauer mal für ihn tätig war. Das war aber nicht der Grund, warum sein Sohn Jens sich nach der Schule dort bewarb.

„Ich wollte Maschinenschlosser werden, weil ich das interessant fand“, erzählt er. „Und wie der Zufall es wollte, wurde bei Still gerade eine passende Lehrstelle angeboten. Also habe ich mich kurzerhand dort beworben und wurde genommen. So einfach war das.“