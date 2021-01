Dennoch schätzt man ihn in dem Unternehmen schon als Top-Fachmann. Röse legte seine Prüfung in diesem Jahr als bester Verfahrensmechaniker in Berlin und Brandenburg ab. Anfang November wurde er dafür vom Cluster Kunststoffe und Chemie der beiden Bundesländer (Kürzel KuVBB) mit der Baekeland-Medaille und einem Scheck über 250 Euro ausgezeichnet.

1.000 verschiedene Produkte hat das Unternehmen im Sortiment

Die Spezialität seines Arbeitgebers und von dessen 60 Beschäftigten ist die gleichzeitige Verarbeitung von Kunststoff und Gummi. Mehrkomponenten-Spritzgießen nennt sich das, die Methode erspart jede Menge Zeit und Kosten. Etwa 1.000 verschiedene Produkte hat die Motzener Kunststoff- und Gummiverarbeitung im Süden von Berlin in ihrem Sortiment, darunter etwa Kondensatordeckel für die Elektro-Industrie, kleine und große Dichtungen oder sogenannte O-Ringe in allen Größen.

Auf einer Ausbildungsmesse in der Region war Röse an den Stand der Motzener Kunststoff- und Gummiverarbeitung gekommen, hatte sich interessiert, aufgeschlossen und informiert gezeigt, erzählt Matthias Purann, der Ausbildungsleiter des Mittelständlers. „Junge Menschen, die genau wissen, was sie wollen, sind heutzutage selten“, weiß Purann. „Ich hatte schon bei unserer ersten Begegnung ein sehr gutes Gefühl.“ Und das Gefühl hat den Ausbildungsleiter nicht getäuscht, wie Röses Spitzenabschluss zeigt.

In der Freizeit segelt Röse gern über die Seen der Region

Was ist so spannend an Kunststoff und Kautschuk? „Für Naturwissenschaft und Technik habe ich mich schon immer interessiert“, erklärt Röse, der fürs Abitur einen Leistungskurs Chemie absolvierte. Logisches Denken schätzt er, stumpfes Auswendiglernen nicht.

Während seiner dreijährigen Ausbildung in Motzen arbeitete der aus dem 20 Kilometer entfernten Eichwalde kommende junge Mann an den unterschiedlichsten Maschinen. Er lernte bei den Werkzeugmachern und Maschineneinrichtern. Dieses Wissen liefert die Grundlage für seinen Job in der Qualitätssicherung des Mittelständlers. Es hilft ihm, Fehler zu finden. „Unsere Vielfalt macht die Arbeit jeden Tag aufs Neue interessant“, berichtet Röse. In der Freizeit ist der begeisterte Segler oft mit Freunden auf einem der vielen Seen der Region unterwegs.

Übrigens: Die Baekeland-Medaille, mit der der junge Mann vor ein paar Wochen ausgezeichnet wurde, ist aus Bakelit gefertigt, dem ersten industriellen Kunststoff der Welt. Den hat der Namensgeber der Medaille, der Chemiker Leo Hendrik Baekeland, erfunden, im ersten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts. Er gründete dann im Mai 1910 in Erkner, nicht weit von Motzen, die weltweit erste Kunststofffirma.