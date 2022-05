Entscheidung für den Intralogistiker Still

Auch die Entscheidung für ein duales BWL-Studium an der Nordakademie war schnell getroffen. „Ich wollte auf jeden Fall etwas studieren, was gute Perspektiven bietet und breit angelegt ist“, erzählt Przemyslaw Gendosz. „Als Betriebswirt hat man später jede Menge Möglichkeiten, und duale Studiengänge sind sehr viel praxisnäher als eine normale akademische Ausbildung. Man kann dort nicht nur Erfahrungen sammeln, sondern auch fachliches Wissen und Kontakte in die großen Unternehmen. Das hat mich sofort überzeugt.“

An Still gefällt dem Studenten vor allem, dass das Unternehmen zu den führenden Anbietern in seinem Segment zählt und zahlreiche Auslandsstandorte hat. Gendosz: „Logistik bleibt ein spannendes Zukunftsthema, auch wenn der Welthandel immer wieder durch politische Faktoren ausgebremst wird.“