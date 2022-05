Markus Ornowski sowie seinen Kollegen Bayram Dogan und Ahmet Akdoganvon Premium Aerotec (PAG) in Nordenham ging es so wie vielen anderen Menschen in diesen Tagen: Sie wollten etwas tun, um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen.

In einer Frühstückspause setzten sie sich zusammen und überlegten, was man machen kann. So entstand die Initiative „Nordenham hilft“, die Mitte März einen Konvoi mit Hilfsgütern zur ukrainischen Grenze brachte. Auf dem Rückweg nahmen die Helfer fünf Frauen und vier Kinder aus der Ukraine mit.

10.000 Euro von der „Aktion Glückspfennig“

Eine weitere Hilfe gab es über den „Glückspfennig“. Bei dieser Aktion spenden die PAG-Beschäftigten die Cent-Beträge ihres Monatslohns, und anschließend verdoppelt der Arbeitgeber den Betrag. Aus diesem Topf gab es nun eine Spende von 10.000 Euro für den gemeinnützigen Verein „Refugium Wesermarsch“, der 1984 aus einer Initiative für Geflüchtete entstand und sich derzeit um die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge kümmert.